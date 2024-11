I convocati della Fiorentina: finalmente il ritorno di Pongracic! Ancora out Cataldi, ma neanche Kean partirà per Nicosia

La Fiorentina ha appena pubblicato la lista dei convocati per la partita di Conference League di domani, sul campo dell'Apoel. La novità più importante è la presenza di Marin Pongracic, che torna finalmente a disposizione di Palladino. Assente come previsto Cataldi, ancora in fase di recupero, ma oltre a lui non parteciperà alla trasferta cipriota nemmeno Moise Kean. Rubino l'unico aggregato dalla Primavera. Di seguito l'elenco completo: