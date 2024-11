Palladino senza un centrocampista alla vigilia dell'APOEL, Pongracic continua ad allenarsi con il gruppo. Ancora presenti due giovanissimi

La Fiorentina è scesa in campo al Viola Park per l'ultimo allenamento prima di partire per la trasferta a Cipro. Domani sera la gara contro l'APOEL Nicosia in Conference League. Una sfida alla quale con tutta probabilità non prenderà parte Danilo Cataldi, centrocampista viola assente alla rifinitura e ancora out dopo il problema fisico accusato nel post partita contro la Roma.

Presente invece Marin Pongracic, che si sta allenando in gruppo e potrebbe finalmente tornare tra i convocati per la trasferta cipriota. Sempre presenti i due giovani della Primavera di Galloppa Baroncelli e Rubino.