E' diventato quasi un refrain stucchevole quello della “cooperativa del gol”, attribuito ad ogni squadra in cui vadano a segno non solo gli attaccanti. E' comunque la definizione attribuita da La Gazzetta dello Sport alla Fiorentina di Palladino che con Kouame ha toccato quota 14 marcatori in stagione, per un totale di 41 reti stagionali. Non c'è però solo Kean, che è a 12, ma anche i vari Quarta, Adli, Ikoné mentre nel reparto chi ancora arranca a livello numerico è Lucas Beltran.

L'argentino ha segnato due reti in campionato, non era un gran bomber neanche la scorsa stagione quando toccò quota 10. Ma certamente, a dispetto dell'alto prezzo pagato al River, qualcosa di più era ed è lecito attenderselo.