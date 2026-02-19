Mentre la Fiorentina vince, il Crystal Palace viene clamorosamente bloccato in Bosnia. Bene il Celje mentre l'AZ cade a sorpresa

Una serata serena e travolgente per la Fiorentina e non siamo quasi più abituati a viverle, con una pratica play-off di Conference teoricamente risolta già in casa dello Jagiellonia. Non è andata allo stesso modo però al Crystal Palace che è stato bloccato sull'1-1 a Mostar dallo Zrinjski: a segno Sarr per gli inglesi e pareggio di Abramovic nella ripresa.

Successo esterno invece per il Celje in casa del Drita per 3-2 mentre due avversarie viola della fase a girone hanno impattato: Losanna e Sigma Olomuc. Clamorosa la sconfitta dell'AZ Alkmaar in casa del Noah per 1-0. Questo il riepilogo dei risultati:

KuPS-Lech Poznan 0-2

Noah-AZ Alkmaar 1-0

Sigma Olomuc-Losanna 1-1

Zrinjski-Crystal Palace 1-1

Drita-Celje 2-3

Jagiellonia-Fiorentina 0-3

Omonia-Rijeka 0-1

Shkendjia-Samsunspor 0-1