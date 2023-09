Parole di… arrivederci per Marco Benassi, svincolato da oggi dopo la rescissione con la Fiorentina. Un bel ricordo però quello che il centrocampista si porta dietro, espresso così su Instagram: “Eccoci qua, purtroppo anche per me è arrivato il momento di salutare…quello che mai avrei voluto arrivasse ma per forza di cose è dovuto arrivare! Parto ringraziando i miei compagni di questi 6 anni…ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa..con tanti abbiamo condiviso momenti incredibili che ci resteranno per tutta la vita..gioie, dolori, soddisfazioni, delusioni!un grazie speciale lo voglio dire a quelle persone che stanno”dietro le quinte”, fisioterapisti, dottori, magazzinieri, cucina, nutrizionista…con voi nei 6 anni si è creato un rapporto che va oltre al lavoro…non mi avete mai fatto mancare niente e ci siamo sempre dati l anima a vicenda…non vi dimenticherò mai!”.

“Voglio chiudere con voi tifosi Viola, con un grazie veramente enorme..perché la cosa che non scorderò mai e l affetto che mi avete riservato SEMPRE..è facile farlo quando le cose vanno bene come sono stati i primi anni…ma voi l avete fatto in qualsiasi momento…quando non giocavo più, quando sono stato infortunato, quando sono stato messo fuori, ogni volta che entravo al franchi mi sono sempre sentito a casa perché sapevo che voi avevate sempre una parola positiva nei miei confronti!! Io ho cercato di ricambiare dando tutto quello che avevo…e posso dire che per l impegno messo in ogni singola occasione ho zero rimpianti!! È solo un arrivederci, perché come me anche mia moglie e i miei figli sono innamorati di questa città, e tra qualche anno torneremo sicuramente per viverci💜💜 GRAZIE FIRENZE 💜💜💜💜”.