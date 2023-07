Suggestione Kokorin al Frosinone smontata subito: il "no" secco di Angelozzi

Il calciatore di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin è destinato a lasciare il club viola in questa sessione di mercato. Dopo la buona esperienza all'Aris Limassol a Cipro, non ci sono margini per una sua permanenza a Firenze.

Ha preso vita una piccola suggestione di mercato… spenta immediatamente dai diretti interessati: l'ipotesi Kokorin a Frosinone non ha margini per concretizzarsi. Il direttore dell'area tecnica gialloblù Guido Angelozzi sottolinea l'impossibilità dell'operazione a Sport-rb.ru: “Abbiamo bisogno di Kokorin? No grazie, non serve”.