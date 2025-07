Questo pomeriggio l’ex attaccante della Sampdoria Fabio Bazzani, attualmente commentatore televisivo, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di alcuni attaccanti del nostro campionato.

“Ovviamene con Retegui all’Al Qadsiah perde un attaccante che ha dimostrato di essere molto forte, un finalizzatole straordinario diventato stabilmente centravanti della nostra nazionale. Ormai bisogna mettersi il cuore in pace e rendersi conto che adesso da un momento all’atro cos del genere possono succedere perchè dall’Arabia stanno facendo delle offerte che farebbero barcollare chiunque, allenatori e giocatori. Da fuori è difficile dare dei giudizi perchè si tratta di scelte personali, non si sa mai in che momento arrivano e come vengono colte dal singolo. Oggi siamo in un momento del nostro campionato in cui non possiamo difenderci da attacchi del genere perche sono operazioni che fanno vacillare sia i giocatori che le squadre, spesso sono offerte irrinunciabili”.

“Le offerte che arrivano dall’Arabia sono folli, capisco certe scelte”

Ha anche aggiunto: “Spesso ci sono personalità che riescono a farsi scivolare tutto addosso, ma noi dobbiamo essere sempre pronti ad incontrare giocatori, anche non troppo in la con l’età, disposti a prendere questo tipo di scelte. Non dico che bisogna abituarsi, ma considerare la cosa come concreta. Qualsiasi giocatore, anche nel pieno della nostra carriera, può essere disposto ad accettare questo genere di trattative con le società che non si mettono di traverso perchè incassano tanti milioni. Le cifre di cui si parla sono folli, fuori portata per il nostro campionato”.

“Gattuso avrebbe preferito altro, ma saprà fare le scelte giuste”

Ha poi analizzato le future difficoltà del ct Gennaro Gattuso: “Se dovessi essere nella testa di Gattuso chiaramente preferirei che certi giocatori rimanessero in Italia, cosi da tenerli sotto controllo. Credo che anche chi gestisca la nazionale sia al corrente che situazioni del genere d’ora in poi possono essere all’ordine del giorno e per questo dovranno essere bravi a gestirla: bisognerà far si che il calciatore vada la restando con alte motivazioni nonostante il campionato. Anche in ottica Nazionale questa sarà una cosa da tener molto in considerazione, sarà curioso come sarà gestita la cosa”.

“Nell’attacco della Nazionale non ci sono certezze, tutti devono essere pronti”

Ha anche analizzato i nomi degli attaccanti in lizza per una convocazione in nazionale: “Nonostante tutto non credo che Retegui vada derubricato come giocatore, non smette di giocare e questo bisogna tenercelo in testa: io lo terrei ancora buono. Kean sappiamo bene che tipo di giocatore è, lo ha dimostrato lo scorso hanno, e per questo dico che saranno loro i centravanti del futuro. Poi chiaramente dovranno essere pronti tutti, perche non ci sono certezze per il momento. Raspadori deve essere pronto, Lucca dovrà invece esser bravo a sfruttare le occasioni che gli saranno date”.

“Vlahovic allo scontro per aspetti economici. La Fiorentina vuole tenere Kean ma..”

Ha poi concluso parlando di Vlahovic e Kean: “Quella di Vlahovic con la Juve è chiaramente una situazione economica, che avrà una non facile risoluzione. Il giocatore vuole sicuramente ottimizzare il lauto ingaggio senza lasciare dietro niente, mentre il club vuole risparmiare il piu possibile. Il giocatore non rinnova e non spalme, per questo dico che l’aspetto tecnico va in secondo piano. E’ difficile dire quale sarà il suo futuro, Kean stesso, ancora non si sa cosa deciderà di far. La Fiorentina farà di tutto per tenerlo, e se ci riesce farà un grande colpo, proponendogli un buon contratto. Anche qui però da un giorno all’altro sia dall’Arabia che dalla Premier potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile per tutte le parti”.