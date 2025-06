Sondaggio approfondito per Immobile, in cima alla lista della Fiorentina come eventuale vice-Kean. Ma la concorrenza del Milan è forte

Come per Dzeko, la Fiorentina è inserita in un'altra corsa a due per un'altra punta di esperienza che arriva dalla Turchia: come riporta il Corriere dello Sport, sia la società gigliata che il Milan starebbero seguendo con interesse Ciro Immobile e sarebbero disposte a riportarlo in Italia.

Il nodo principale è sempre il solito: la Fiorentina cerca un attaccante che faccia rifiatare Kean o che ne prenda le veci qualora il bomber di Vercelli venisse venduto. Non solo Immobile, naturalmente, tra i profili visionati: oltre al già noto Dzeko, torna di moda il nome di Cristian Shpendi e prende quota l'ipotesi Fotis Ioannidis. Ma la Fiorentina punta in alto e prosegue imperterrita nella trattativa, pur se a fronte di alcuni nodi da sciogliere: in primis, la serrata concorrenza del Milan, con l'agente dell'attaccante che in questi giorni ha visitato Casa Milan. Il secondo è invece di natura economica: Immobile ha due anni di contratto col Besiktas a sei milioni a stagione, ma il club turco potrebbe accordarsi per lasciarlo libero già quest'anno. E la Fiorentina segue con interesse, avendo già messo un biennale sul piatto per cercare di bruciare la concorrenza rossonera. Una cosa è certa, il centravanti “di riserva” (Kean permettendo) arriverà, per non ripetere l'errore della stagione scorsa e rimanere scoperti in una posizione tanto cruciale.