La probabile formazione del Genoa: Gilardino ritrova la sua coppia-gol e poi un regista che la Fiorentina conosce bene

Ormai quasi salvo e in cerca di punti prestigiosi, il Genoa dovrebbe presentarsi al Franchi libero di mente e con la sua consueta coppia offensiva, composta da Gudmunsson e Retegui (18 gol in 2). Per il resto Gilardino proporrà il suo consueto centrocampo a 5, con Messias da mezzala offensiva e la regia dell'ex viola Milan Badelj.

Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Spence, Gudmunsson, Retegui.