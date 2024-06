La Nazione - Castro non ha dubbi, Jack invece non ha mercato

Nell'inserto sportivo de La Nazione, questa mattina la copertina è dedicata a Marcell Jacobs, dato che la stagione della Fiorentina è finita e il mercato stenta a decollare. Sulla stessa pagina, comunque, si legge in basso: “Bomber cercasi. Tutto su Retegui. Ma se Icardi…”.

Il capitolo attaccanti viene sviluppato a pagina 5: “AAA centravanti cercasi. Retegui, Pradè all'attacco. Icardi come Mario Gomez. E occhio a Maldini junior”.

Alle pagine 6 e 7 invece si cambia argomento. “Il dualismo con Dodo, il mercato in agguato. Chi ha trovato Kayode ha trovato un tesoro”, tessendo le lodi di una delle più piacevoli sorprese del campionato di Italiano. “Castro non ha dubbi: Firenze prima di tutto Bonaventura, l’operazione rinnovo è in stallo”, parlando del tema dei contratti di due centrocampisti in scadenza.