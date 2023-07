Hien vuole solo la Serie A e rifiuta un'altra offerta dall'estero. Su di lui due squadre italiane, mentre la Fiorentina...

Vuole solo l'Italia Isak Hien, difensore che anche la Fiorentina aveva messo sott'occhio per rinforzare il reparto arretrato. La scorsa stagione per lui 33 presenze in Serie A e un ottimo rendimento, che gli ha permesso di attirare le attenzioni di numerosi club. Tra questi lo Sportak Mosca, che però ha ricevuto il secco “no” del giocatore come riporta TMW.

Hien vorrebbe rimanere in Serie A e al momento su di lui ci sono Atalanta e soprattutto Torino, che ha riattivato i contatti con il Verona. Sembrerebbe ormai defilata invece la Fiorentina, decisa a scovare all'estero il sostituto di Igor.