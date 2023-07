"Napoli? Mi meraviglio di come nessuno abbia fatto ancora il nome di Milenkovic. Garcia cerca un centrale forte fisicamente"

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte

“Certamente il Napoli è in ritardo sul mercato ma è condizionato al dio denaro. De Laurentiis cerca calciatori che possono essere trattati in un certo modo, economicamente, perché rientrano nel decreto crescita. Il club, dunque, va in cerca di questo tipo di giocatori che vengono da fuori".

E poi si è espresso su un giocatore della Fiorentina: “Garcia vorrebbe un difensore forte dal punto di vista fisico che sappia anche impostare. Mi meraviglio di come nessuno abbia fatto il nome di Nikola Milenkovic o quello di Schuurs difensore del Torino, molto forti entrambi”.