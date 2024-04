Milenkovic ma dove sei finito? Un finale di stagione per riscattare un'annata buia, ma la Fiorentina riflette

Tra i tanti punti a sfavore della Fiorentina in una stagione dai tanti alti e bassi, c'è sicuramente il rendimento di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, definito più volte da Vincenzo Italiano il giocatore più forte della rosa, sta vivendo un'annata difficile e il rosso rimediato al Gewiss Stadium è solo la punta dell'iceberg di un periodo fatto di tante ombre e poche luci.

E' anche il giocatore più impiegato da Italiano in questa stagione, con già 44 partite sulle spalle delle 48 giocate, ma oltre al calo fisico sembra esserci anche un calo motivazionale. E così la Fiorentina riflette se vale la pena ricominciare da lui per la prossima stagione, tenendo in considerazione il contratto da 3,3 milioni annui che è il più alto in rosa.

Intanto c'è un finale di stagione da affrontare per rimettere sui binari giusti la stagione di Milenkovic. Ma questo lo può fare solo lui e ci speriamo tutti. Lo scrive La Nazione.