Il Lecce si carica e prepara la gara contro la Fiorentina. Poi resterà a lungo in ritiro: il motivo
Fine del percorso in Conference per la Fiorentina, che tornerà in campo lunedì sera. Ad accoglierla ci sarà il Lecce, a caccia di fondamentali punti salvezza per staccare la Cremonese.
Lecce alla carica verso la Fiorentina
Il club giallorosso alza il livello di guardia e prepara con grande carica la sfida contro i viola, momentaneamente a +8. Poi sarà la volta di un prolungato ritiro per Di Francesco e per i suoi ragazzi: la trasferta a Verona (in programma il 25 aprile) offre l'opportunità di allungare la permanenza verso la sfida contro il Pisa.
Poi… un ritiro prolungato
Questo il comunicato del Lecce: L’U.S. Lecce comunica che il gruppo squadra nella giornata di martedì 21 aprile si trasferirà a Bussolengo (Verona), presso il Montresor Hotel Tower, in vista della gara con il Verona, in programma sabato 25 aprile. I giallorossi sosterranno il primo allenamento nella giornata di mercoledì 22 presso lo Stadio Comunale di Villafranca (Verona). Sempre nella stessa località la squadra giallorossa si tratterrà per preparare la successiva trasferta con il Pisa.