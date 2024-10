I convocati della Roma in vista della trasferta di Firenze: Juric recupera due pedine, forfait per El Shaarawy

Pochi minuti fa il tecnico della Roma Ivan Juric ha reso noto la lista dei convocati in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Il tecnico croato ritrova due importanti pedine dopo le assenze in Europa League con la Dinamo Kiev: sono infatti regolarmente convocati l’ex di turno Gianluca Mancini e Matias Soule, Per l’ex tecnico del Torino è da registrare una sola assenza, oltre a quella del lungo degente Saelemaekers: stiamo parlando di El Shaarawy che resterà a Roma per svolgere un programma di recupero personalizzato.

La lista completa dei convocati giallorossi

Questa la lista completa pubblicata dalla Roma tramite i propri canali social:

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Angelino, Dahl, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.