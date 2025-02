Il progetto di Palladino era iniziato con Lucas Beltran e con il tempo la rigenerazione del 9 viola ha dato i suoi frutti. Da anonimo attaccante a fantasista a tuttocampo, senza dimenticare il suo apporto fondamentale in fase di ripiegamento. Adesso il "progetto rigenerazione dell'allenatore viola continua con chi sembrava perso e, invece, sta iniziando a dare segnali di vita.

A partire da Marin Pongracic, grande mistero del mercato estivo che sta finalmente iniziando a trovare una certa continuità in viola. Motivazione e ambizione: il croato è pronto adesso a completare il terzetto perfetto di difesa con Ranieri e Comuzzo, con le caratteristiche di ognuno che vanno a completare quelle dell'altro.

E del progetto fa parte anche Fabiano Parisi: da una possibile partenza alla permanenza voluta in primis da Palladino. E l'allenatore viola vede in lui la chiavi di volta per spostare elementi chiave della rosa come Gosens oppure variare l'assetto tattico della squadra.