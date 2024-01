La probabile formazione della Fiorentina: Ranieri lascia spazio a Martinez Quarta, scelte obbligate sugli esterni. In attacco ancora Beltran

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nella prima partita del suo 2024.

Riposo per Ranieri, c'è Martinez Quarta

Per l'occasione Italiano punterà su Terracciano in porta, davanti a lui una difesa formata da Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta (possibile riposo per Ranieri dopo il gol con il Torino e la nascita della figlia) e Biraghi. Il capitano è in ballottaggio con Parisi, ma anche stavolta dovrebbe spuntarla.

Esterni obbligati, davanti Beltran

In cabina di regia intoccabili Duncan e Arthur, mentre ci sono pochi dubbi sugli esterni che - in mancanza di alternative - saranno Ikoné e Brekalo. Bonaventura agirà dietro la punta Beltran, ancora favorito su Nzola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Vincenzo Italiano