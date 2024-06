Ikone si riapre anche la pista turca. Lucchesi, trattative con un altro club di A

In entrata il nome caldo per la Fiorentina è Moise Kean. Ma a ‘finanziare’ questa operazione con la Juventus potrebbe essere la contemporanea cessione di Jonathan Ikone.

Per il francese, dopo il Qatar (due squadre) e l'Ajax, si riapre anche la pista turca che porta al Besiktas, anche se le principali opzioni sono le altre.

Sempre in uscita, il Cagliari cerca l'accordo con la Fiorentina per il giovane difensore, Lorenzo Lucchesi, classe 2003, e ultima, buona, stagione in prestito alla Ternana.