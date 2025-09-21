La Nazione: Pioli comincia a rivoluzionare tutto

Il QS de La Nazione titola così in prima pagina: “Rischio Como. Il primo bivio". A pagina 2 in taglio alto: “Viola, operazione riscossa. Zero calcoli, solo tre punti. Caccia alla prima vittoria. La rivoluzione soft di Pioli”. A pagina 3: “Le scelte in chiave Como. Avanti tutta con il 3-5-2. Novità in mezzo al campo. E in avanti spunta Fazzini” e in taglio basso: “Comuzzo, nubi allontanate. La retroguardia non si tocca” e “Nicolussi Caviglia come play. Fagioli torna a fare la mezzala”. A pagina 5: “Calcio e showbiz al Franchi. Loro Brody, noi super Fabbri. Attori, sportivi e personaggi E’ la partita dello spettacolo Vip in tribuna, attrazione Como e Fiorentina”.