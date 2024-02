Repubblica: Fattore Gonzalez, ritorno alle origini per trascinare l'attacco

Un articolo sulla Fiorentina è presente stamani nell'edizione di Firenze de La Repubblica.

Pagina 13

Il pezzo sui viola è intitolato: “Fattore Gonzalez ritorno alle origini per trascinare l’attacco”. Sottotitolo: “Contro il Lecce, Italiano ha schierato Nico a sinistra, come in Nazionale Gli effetti positivi sui compagni, a cominciare da Belotti e Ikone”.

Ritorno alle origini

Articolo che inizia così: “Ritorno alle origini, per il bene di tutti. C’è una mossa decisiva nella sfida vinta in maniera ampia della Fiorentina, contro il Frosinone. Ovvero l’aver rimesso Nico Gonzalez laddove si era affermato e aveva chiesto di giocare fin dal giorno del suo arrivo a Firenze”.