Niente giorno di riposo, Italiano perde un giocatore contro il Bologna ma ne ritrova un altro. Belotti e Gonzalez 'preservati'

Poche ore per rilassarsi e gioire per la vittoria contro il Frosinone. La Fiorentina già oggi tornerà subito in campo per iniziare a preparare la sfida contro il Bologna, recupero di campionato.

La seduta odierna al Viola Park sarà di scarico per chi ha giocato mentre il resto del gruppo lavorerà in modo più intenso.

Italiano perde un giocatore e ne ritrova un altro

Intanto in vista della prossima trasferta infrasettimanale, Italiano perde Quarta per squalifica, ma contestualmente ritrova Ranieri che invece ha scontato il turno di stop.

Impossibile pensare di non giocare con Belotti e Gonzalez

Impossibile pensare che il tecnico viola possa fare a meno di Belotti e Gonzalez. Non è un caso che li abbia tolti in anticipo rispetto alla fine della gara nella sfida di ieri: Italiano così ha voluto in parte preservarli per il match contro i rossoblu.