Gli occhi della Juventus su un talento della Fiorentina in prestito in Serie B: in arrivo osservatori bianconeri per la sfida odierna con la Reggiana

Dopo l'approdo alla Juve Stabia in prestito, il duttile esterno classe 2006 della Fiorentina Niccolò Fortini si sta facendo notare e parecchio anche ai piani alti.

Il calciatore gigliato, stabilmente impiegato anche dall'Italia Under 19 di mister Bollini, è un elemento da seguire con grande attenzione, come abbiamo sottolineato anche in giornata.

La Juventus si muove per il calciatore viola

Nella giornata di oggi, per la sfida tra Juve Stabia e Reggiana di scena in Emilia-Romagna al Mapei Stadium, saranno presenti anche osservatori della Juventus per il giocatore di proprietà viola, come scrive Tuttojuve.com. E a quanto pare, non sarà la prima volta che gli occhi bianconeri si poseranno da vicinissimo sul calciatore della Fiorentina.

Contratto fino al 2027 con la Fiorentina

Fortini, lucchese e cresciuto nel vivaio viola, ha un contratto fino al 2027 con la società di Commisso. Il calciatore ha svolto tutta la preparazione con la prima squadra, agli ordini di Palladino, venendo impiegato in più di un'amichevole estiva e lasciando ottime sensazioni. Adesso, pur potendo proseguire in Primavera, il giocatore ha bruciato le tappe e si è mosso a mettersi alla prova in Serie B, per guadagnarsi un futuro ancora più radioso.