La Fiorentina ha in prestito tra Serie B e Serie C numerosi calciatori cresciuti nel proprio vivaio, che si stanno disimpegnando nei professionisti con alterne fortune. Alcuni profili tuttavia necessitano di essere valutati con attenzione, anche in ottica di un loro possibile futuro in maglia viola.

Amatucci e Fortini: i due prospetti da seguire con maggiore attenzione

Il rendimento di Lorenzo Amatucci merita assolutamente una sottolineatura, per la personalità e la qualità con cui il classe 2004 nativo di Subbiano ha saputo imporsi in una piazza calda e importante come Salerno. Alle prese con un campionato complicato, dopo aver dovuto fronteggiare anche la perdita della madre, il regista gigliato si sta evidenziando come una grande nota positiva nella squadra di Colantuono. Amatucci ha realizzato di recente anche il primo gol nei professionisti, e in stagione sfornato due assist. Un elemento da seguire, che ha debuttato lo scorso anno in Serie A e si è poi affacciato al calcio dei grandi con la Ternana.

Sensazioni molto positive anche da Niccolò Fortini, classe 2006 che ha bruciato le tappe con la Primavera viola lo scorso anno e che già aveva rubato l’occhio nel precampionato agli ordini di Palladino. Il giovanissimo e duttile esterno sta facendo molto bene alla Juve Stabia, squadra rivelazione del campionato cadetto, percorrendo tanti chilometri sulla fascia (già 3 gli assist). In estate per lui ci aveva provato l’Everton dalla Premier League, offrendo 3 milioni di euro: proposta rispedita al mittente dalla Fiorentina, che ha poi ceduto un ragazzo ancora pienamente in età da Primavera per farlo confrontare con una realtà competitiva come la Serie B.

Niccolò Fortini in maglia viola

La dura annata di Distefano, pochissimo spazio per Sene

In un Frosinone in piena lotta per non retrocedere ci sono due attaccanti viola in prestito: si tratta del 2003 Filippo Distefano e del 2004 Fallou Sene. L’inizio di Distefano era sembrato buono, con 2 reti in 8 gare, poi lo stop per l’infortunio alla spalla che lo ha costretto ad operarsi. Da capire quando e come rientrerà il ragazzo toscano, ai box da inizio di ottobre. Appena 107’ per Sene, in 5 presenze, nessuna da titolare. Il senegalese sta faticando ad imporsi, come raccontato anche dal ds ciociaro Angelozzi , che però ha previsto un gran futuro per il giocatore africano. Il presente, però, è complesso per l’ex attaccante delle giovanili della Fiorentina, che non riesce ad ottenere minuti e continuità.

14 gettoni stagionali per Favasuli al Bari, il classe 2004 viola è partito titolare in 7 occasioni. Discreta la stagione della squadra pugliese, col jolly viola che però non è tra i protagonisti in campo. Appena 77’ alla Salernitana per Davide Gentile, in 6 presenze totali. Il terzino viola ha giocato titolare la gara col Mantova ad inizio settembre, poi per lui soltanto qualche manciata di minuti.

La truppa della serie C: bene Edoardo Pierozzi, poi poco da segnalare

Nel Pescara che lotta per la promozione in Serie B c'è un calciatore viola: si tratta di Edoardo Pierozzi, gemello dell'ex difensore gigliato Niccolò. Pierozzi è titolare sulla fascia destra, e ha realizzato anche un gol e un assist in stagione. I due giocatori viola in prestito alla Pro Vercelli, i difensori Biagetti e Vigiani, hanno giocato entrambi 11 gare stagionali. Vigiani è però fermo da inizio novembre per infortunio. 8 presenze per Nardi a Carpi, una sola però da titolare. 9 i gettoni al Pineto per il difensore romeno Eduard Dutu. Infine, ancora a secco l'attaccante albanese Toci alla Pro Patria, dopo 20 presenze totali in stagione.