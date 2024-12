Viola in prestito: il destino condiviso di Barak e Brekalo, senza squilli particolari. La ‘nuova vita’ di Nzola e la dura missione di Bianco

Il bilancio della prima e finora unica stagione alla Fiorentina di M'Bala Nzola si riassume in 7 reti in 47 partite stagionali, non esattamente numeri da bombardiere nè mai un livello prestativo in grado di permettere all'angolano di ottenere un posto importante in viola e incidere sulle sorti della squadra in modo efficace.

In estate l'attaccante africano è passato in prestito al Lens, sbarcando in Ligue 1 per ritrovare fiducia e provare a risollevarsi dopo aver fallito alla Fiorentina. Dopo 12 partite, il classe ‘96 ex Spezia ha segnato 5 reti, ed è ragionevole pensare che possa far meglio dello scorso anno, nonostante il Lens non sia riuscito a centrare l’accesso in Conference League, venendo eliminato per mano del Panathinaikos. Nzola non sta facendo brillare gli occhi nella squadra di Will Still, ma dopo un avvio complesso e il ritardo nel trovare la condizione, sta guadagnando minuti e continuità. Il Lens ha pagato 1 milione per il prestito oneroso del centravanti nato a Buco-Zau (che ha ritrovato anche la Nazionale) e con altri 9 potrà assicurarselo a titolo definitivo a fine stagione.

Barak e Brekalo, cose turche

Si sono spostati insieme alla volta della Turchia i viola Antonin Barak e Josip Brekalo, destinazione Kasimpasa. Se il ceco ex Hellas Verona qualcosa di buono lo ha fatto intravedere nel periodo alla Fiorentina, il croato invece non si è mai imposto col giglio sul petto, mettendo assieme tante prestazioni spente e poco incisive, che hanno portato la società viola ad accantonarlo dal progetto. Per Brekalo si tratta infatti del secondo prestito di fila, dopo quello in patria della passata stagione all'Hajduk Spalato. Il Kasimpasa, uno dei tanti club di Istanbul, sta un po' uscendo dalle sabbie mobili della zona retrocessione. I due calciatori della Fiorentina, entrambi in prestito con diritto di riscatto, stanno avendo un buono spazio agli ordini del tecnico Hakan Keles. Brekalo ha segnato 2 reti e fornito un assist, in 10 presenze totali delle quali 7 da titolare. Un gol finora per Barak, che ha totalizzato 12 presenze partendo 6 volte dal primo minuto.

