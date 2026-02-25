L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Adesso è presto per pensare al futuro, poi è chiaro che verso aprile la società dovrà cominciare a programmare la prossima stagione. Bisognerà capire dove saremo tra un mese, la verità è che il presente ci fa paura e bisogna pensare a quello. Quando sarà il momento si parlerà di allenatori e di calciatori. Comunque Vanoli è un professionista serio e un allenatore ambizioso, che ha voglia di crescere e fare cose importanti, quindi aspetterei a dare un giudizio definitivo su di lui ed escludere a priori una sua permanenza l'anno prossimo”.

“Il calcio a volte è strano”

Poi ha aggiunto: “Negli ultimi anni la Fiorentina ha fatto tutt'altro che stagioni anonime, con tre finali raggiunte e una semifinale europea. Si fa spesso il paragone col Como, che in questo anno e mezzo ha fatto bene, ma vediamo cosa succederà col tempo. Io continuo ad essere uno di quelli che dice che la squadra di quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso, solo che il calcio a volte è strano e fa succedere cose contrario a quelle previste”.