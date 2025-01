VIDEO - Daniel Maldini pronto per le visite mediche, poi la firma con l'Atalanta. Si chiude l'affare che sblocca Zaniolo alla Fiorentina

Il calciatore Nicolò Zaniolo è pronto a firmare con la Fiorentina, squadra che ha già trovato l'accordo con entourage e Galatasaray. Mancava soltanto il via libera dell'Atalanta, in attesa di trovare un sostituto. Che sta finalmente arrivando.

Daniel Maldini all'Atalanta. Si sblocca Zaniolo alla Fiorentina

Daniel Maldini sta svolgendo in questi istanti le visite mediche, per trasferirsi dal Monza all'Atalanta. Dopo il loro completamento, arriverà la firma in nerazzurro. Si chiude l'affare che aspettava anche la Fiorentina, per poter sbloccare proprio Zaniolo in viola.

Ecco il video raccolto da Sportitalia: