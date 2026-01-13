La Gazzetta dello Sport: Due difensori per la Fiorentina. E rispunta una vecchia idea
Un articolo dedicato alla Fiorentina presente quest'oggi su La Gazzetta dello Sport.
Pagina 16
E' incentrato sulle cronache di mercato ed è intitolato: “Fiorentina rispunta Rugani Idea Harrison dalla Premier”. Sommario: “Con Pablo Marì e Viti in uscita serve almeno un rinforzo in difesa. Tra i profili seguiti pure Dier del Monaco e Kotto del Gent”.
Un difensore…forse due!
Articolo che inizia così: “Non solo attacco e centrocampo, la Fiorentina resta attiva sul mercato alla ricerca di un difensore, forse anche due”.
💬 Commenti