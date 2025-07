Anche il Napoli abbandona definitivamente la pista Moise Kean: è tutto fatto per il nuovo vice-Lukaku, vecchio pallino della Fiorentina

Dopo la fine del periodo di validità della clausola e le dichiarazioni rilasciate ieri al Viola Park, Moise Kean sembra destinato a continuare con la Fiorentina almeno per un altro anno. Lo sa bene il Napoli, che era stato dato come interessato al bomber viola, ma che ha appena chiuso l'affare per il nuovo vice di Lukaku.

Lo aveva sondato anche la Fiorentina prima di puntare su Kean, ma ora è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli: l'affare tra i partenopei e l'Udinese per il cartellino di Lorenzo Lucca è ormai in dirittura d'arrivo. La cifra pattuita per il trasferimento (prestito con obbligo di riscatto + bonus, riporta Fabrizio Romano) è di 35 milioni di euro, 17 in meno di quelli richiesti dalla clausola di Kean. Nei prossimi giorni, quindi, Conte si prepara ad abbracciare il nuovo innesto.