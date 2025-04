Il prefetto di Cagliari stoppa la trasferta di molti tifosi della Fiorentina

Il Prefetto di Cagliari ha emanato una ordinanza che prevede il divieto di acquisto di biglietti validi per la prossima trasferta della Fiorentina nel capoluogo isolano, per i residenti nella Provincia di Firenze.

Inoltre sarà possibile l'acquisto dei biglietti per il Settore Ospiti, solo se in possesso di Fidelity Card di ACF Fiorentina, per i residenti nelle altre province della Toscana e nel resto d'Italia.

Una bella iattura per molti tifosi viola, residenti a Firenze e dintorni, che avevano già prenotato volo o traghetto per seguire la squadra nel giorno di Pasquetta.