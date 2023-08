“Si può fare di più”. Quel motto che Ikone deve fare suo una volta per tutte

Nel gioco del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano sappiamo ormai bene quanto siano funzionali gli esterni d’attacco, sia per accelerare il gioco quanto per costruire le azioni offensive. In questa ottica è evidente che va ottimizzato il potenziale di Jonathan Ikone, che anche nelle recenti amichevoli ha mostrato soltanto a sprazzi la sua incisività in fase d’attacco. Dopo il gol al Catanzaro poco altro se non un alcune sfrecciate funamboliche fini a sé stesse contro avversari abbordabili. E dopo una stagione e mezzo in viola la solita frase detta più volte da tifosi e addetti ai lavori, quella che recita “con le sue qualità può fare molto di più”, resta sempre attuale. Ed oltre ad essere più decisivo e concreto il giocatore francese è chiamato ancora una volta a mantenere più costanza in tutto quello che fa in campo. Nella scorsa stagione i gol da parte sua non sono mancati, ma sono sempre pochi rispetto a tutte le occasioni non finalizzate o cestinate nel corso di varie partite.

Ed ecco che qui entra in gioco la figura dell’allenatore. Italiano dopotutto ha saputo tirare fuori il meglio dai suoi giocatori in più frangenti, ottenendo risposte precise e importanti, ed è ancora in tempo a fare lo stesso con Ikone in questo periodo prestagionale. Con tutte le competizioni che la Fiorentina dovrà disputare il suo apporto può risultare più fondamentale che mai se una volta per tutte applicherà a pieno le sue qualità unite alla cura dei dettagli. Nel frattempo le sirene di mercato dall’Arabia sembrano essersi attenuate, motivo in più per lui per mettere completamente testa, cuore e anima per la a causa viola.