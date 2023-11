Dopo la Prima Squadra e la Femminile, cade anche la Primavera. Il Torino vince senza grandi affanni

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo mobile.

Torino-Fiorentina 2-1 (26' Ruslez, 59' Sene, 71' Gabellini)

FORMAZIONE INIZIALE: Fiorentina (3-4-1-2): Martinelli; Comuzzo, Biagetti, Romani; Vigiani, Harder, Amatucci, Fortini; Rubino; Braschi, Sene. All.: Galloppa.

94' Ultimo lancio lungo che si spenge sul fondo: la Fiorentina Primavera perde ancora e resta a soli 7 punti, in piena zona playout.

92' Caprini ci prova da dentro l'area ma per la foga agonistica non riesce a tirare e anzi commette fallo. Torino sempre più vicino ai tre punti…

90' Sono solo quattro i minuti addizionali. Un recupero decisamente povero visto tutto il tempo perso in occasione del rigore fischiato alla Fiorentina. Scintille anche fra le due panchine.

89' E' attacco contro difesa adesso: Toro schiacciato nella propria metà campo, Fiorentina che gira e rigira, ma senza sfondare.

87' Azione in solitaria di sfondamento tentata da Sene sulla sinistra. Svanisce tutto a causa di un colpo di tacco fallito dal numero 9 gigliato.

85' Nije stende Fortini, altro giallo per il Toro: i piccoli granata le provano di tutte per portare a casa i tre punti. Gioco mooolto spezzettato in questa ripresa. Intanto, espulso un componente della panchina di casa.

83' Pessima - a dir poco - l'esecuzione di Lorenzo Romani: sfera che finisce altissima.

82' Fallo subito da Caprini da buona posizione. Punizione per la Fiorentina.

80' Biagetti prova a rimettere in mezzo un pallone difficile: Viola che a tastoni prova ad avvicinarsi ai pali difesi dai granata. Match teso, ma che sembra andare nella direzione dei padroni di casa.

78' Il Torino perde un po' di tempo in qua e là. Protesta la panchina della Fiorentina. Viola che però viaggiano distanti dalle parti di Bellocci.

75' Entrano anche Puzzoli e Ievoli per Galloppa, finiti i cambi adesso. Fuori Amatucci e Vigiani.

71' Rete Torino. Dura pochissimo il pari viola, Gabellini buca Vannucchi da pochi passi sul suo palo. Bell'esecuzione dell'attaccante dei padroni di casa. Fiorentina nuovamente costretta ad inseguire.

68' Ammonizione per Della Valle nei granata, punizione a metà campo per la Viola.

63' Girandola di cambi per la Viola: dentro Caprini e Mendoza, fuori Rubino e Braschi.

59' GOOOOOOOOOOOOOL VIOLA. Fallou Sene spiazza Bellocci su rigore con un bel destro angolato. 1-1 a Torino.

57' Scontro fra Sene e Bellocci, il portiere dei granata: CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Molti dubbi sulla dinamica, ma non per l'arbitro, che ha visto l'attaccante viola anticipare l'estremo difensore avversario. Espulso per protesto un componente dello staff del Torino.

55' Fasi di gioco abbastanza bloccate: i padroni di casa ci provano col palleggio, mentre i Viola con palle lunghe che però non impensieriscono la retroguardia torinese.

52' A terra Jonathan Silva, è zoppicante il brasiliano dei granata. Cambio per lui: entra Nije, esterno mancino.

50' Verticalizzazione sbagliata di Amatucci per Sene, Viola ripartita in maniera blanda nonostante la rete da recuperare. Cosa può inventarsi mister Galloppa?

45' Via alla ripresa! Nessun cambio per Galloppa.

45' Finisce il primo tempo sull'1-0 per i padroni di casa. Da segnalare per la Fiorentina il cambio in porta avvenuto al 38', con Martinelli uscito per infortunio e Vannucchi che è andato a difendere i pali per i viola.

45' Ci saranno tre minuti di recupero.

44' Fiorentina che ancora non si è fatta rivedere in attacco, granata che continuano a fare il loro gioco

41' Gara che si fa sempre più combattuta, ma il Torino non si scompone continua a gestire il pallone.

38' Si fa male Martinelli dopo una botta subita alla caviglia, non ce la fa a proseguire: va in campo Vannucchi al suo posto.

35' La Fiorentina sta cercando di velocizzarsi un minimo in fase d'attacco, ma la retroguardia granata resta guardinga.

32' Vigiani sgroppa sulla fascia destra e serve Sene al centro: l'attaccante viola va al tiro e Bellocci compie una grade parata, ma c'era fuorigioco.

29' Cambio nel Torino: esce Padula per un colpo ricevuto al volto, va in campo Gabellini.

26' Gol del Torino. Cross dalla destra di Dellavalle, Comuzzo prova ad allontanare ma sulla respinta arriva Ruszel che segna con un tiro rasottera di potenza. 1-0 per i granata.

23' Longoni innesca Padula ma l'attaccante del Torino sbaglia il controllo e Martinelli interviene per neutralizzare l'azione.

20' Il primo ammonito della gara è Ruszel per aver commesso fallo su Rubino al limite dell'area di rigore.

18' Ancora Torino che prova a farsi vedere in attacco, ma senza trovare sbocchi possibili.

15' Si intensifica ora la lotta a centrocampo, partita che diviene più vivace adesso.

12' Gara che al momento sembra bloccata, con il Torino che sta facendo il suo gioco, la Fiorentina deve ancora inventarsi qualcosa.

9' Il Torino prova a cercare spunti in attacco, la Fiorentina prova invece a gestire il pallone a centrocampo.

6' Squadre ora in fase di studio reciproco.

3' Si fa vedere subito il Torino con Padula che prova ad andare alla conclusione in area, ma viene chiuso con prontezza da Romani.

1' Inizia la gara allo stadio Mazzola di Orbassano.

La Fiorentina Primavera allenata da Daniele Galloppa va a sfidare in trasferta il Torino guidato dal tecnico Giuseppe Scurto, che si trova a metà classifica a quota 15.

Per i viola, che arrivano dal pareggio al Viola Park contro l’Empoli per 1-1, si tratta di una gara non certo semplice, ma importante per cercare di togliersi dalle zone basse della graduatoria dopo i 7 punti racimolati in dieci giornate.

