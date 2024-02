Arriva la prima sconfitta per il Bari di Iachini. Pari della Reggiana a Brescia: ancora novanta minuti per il viola Bianco

Pochi minuti fa si sono conclusi i primi anticipi della 26esima giornata di Serie B, e come spesso accade molti ex viola, o giocatori di proprietà della Fiorentina, erano impegnati in campo.

Sempre titolare in mediana il viola Bianco

Ancora novanta minuti in campo per Alessandro Bianco, ormai vero e proprio faro del centrocampo della Reggiana di Alessandro Nesta, nella difficile trasferta di Brescia. Al termine della sfida gli emiliani riescono a strappare un prezioso 0-0 che permette loro di guadagnare un punto in più sulla zona retrocessione.

Stop per Iachini in Trentino Alto-Adige

Dopo due vittorie su due dal suo arrivo sulla panchina del Bari, oggi è arrivata la prima sconfitta dell'ex giocatore e tecnico della Fiorentina Beppe Iachini in trasferta a Bolzano: un rigore di Casiraghi consegna tre punti fondamentali al Sudtirol.