Il procuratore esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante ha parlato a Radio Bruno Toscana di Fausto Vera, centrocampista accostato in questi giorni alla Fiorentina: “Su di lui c'è l'interesse di tre o quattro squadre, alcuni osservatori lo hanno visto giocare dal vivo nelle ultime partite. Può fare sia il regista sia la mezz'ala, perché è uno coi piedi buoni e coi tempi di gioco ma anche capace di inserirsi. Ha due piedi molto educati anche se predilige il destro, con il quale riesce a calciare molto bene. Dal punto di vista caratteriale è tranquillo, ma il piede non lo tira mai in piede. Credo possa stare benissimo in qualsiasi squadra europea di medio-alto livello. Tra un paio di anni lo vedo tranquillamente in un top club. Il costo base di Vera è di circa 20 milioni, ma penso si possa scendere anche a 15 magari inserendo qualche percentuale sulla rivendita a favore del Corinthians".

E poi su Arthur ha aggiunto: “E' un giocatore straordinario, i problemi sono altri e mi riferisco agli infortuni e alla vita extra campo. Purtroppo si è perso, buttando via un'occasione incredibile come quella di giocare nel Barcellona. Difficilmente in questi casi si riesce a recuperare un giocatore, infatti anche la Juventus non ce l'ha fatta. Io avevo puntato molto su Arthur, ho avuto a che fare con lui e mi aspettavo grandi cose, invece è stato poco intelligente; diciamo che la testa è l'opposto delle qualità tecniche”.