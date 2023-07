L'interesse per Arthur è concreto e il giocatore gradisce. Fiorentina al lavoro per aprire la trattiva con la Juventus

Nella serata di ieri è emersa la notizia secondo cui tra gli obiettivi per il centrocampo della Fiorentina ci sia anche Arthur, centrocampista in forza alla Juventus ma ormai fuori dal progetto tecnico bianconero. Secondo quanto riporta il giornalista di DAZN Orazio Accomando, nei prossimi giorni la società viola cercherà di capire se ci sono i margini per aprire una trattativa.

L'interesse per Arthur è più che concreto e deriva dalla volontà di Italiano di avere un regista di palleggio, diverso quindi per caratteristiche rispetto ad Amrabat. Da parte del giocatore si registra un'apertura, in attesa di capire se i club riusciranno a mettersi d'accordo per intavolare una trattiva.