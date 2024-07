Il Manchester United non ha preso ancora alcuna decisione per il futuro di Amrabat: la Fiorentina resta in attesa di un segnale dai Red Devils

Tutto ancora fermo per quanto riguarda gli sviluppi di mercato per Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che ha giocato nella scorsa stagione al Manchester United.

Ancora nessuna decisone

Secondo quanto riferito sui suoi canali social dall'esperto di mercato Fabrizio Romano i Red Devils non hanno ancora preso alcuna decisione sul futuro di Sofyan Amrabat, e la questione è quindi ancora aperta. Anche la Fiorentina, dal canto suo, aspetta la scelta definitiva del club inglese.

Amrabat è ancora in vacanza

Ricordiamo che il nazionale marocchino ha un contratto con la Fiorentina fino al 2026, e non figura tra i convocati viola per il ritiro estivo. Il giocatore al momento si trova in vacanza in Marocco e vorrebbe rimanere in forza al Manchester United.