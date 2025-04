Recentemente, il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli e tutti gli altri calciatori coinvolti nel caso scommesse del 2023 erano tornati sulla scena pubblica proprio legati a tale vicenda. Ci sono state parole dure, come quelle del ministro Abodi, mentre Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si schiera apertamente con i ragazzi.

Ecco le sue parole, riportate da ANSA: “Questi ragazzi, per l'atto di coraggio dimostrato dicendo di aver sbagliato, hanno meritato la maglia azzurra. Andando a parlare delle loro fragilità nelle comunità o davanti ai compagni, hanno dimostrato tutto il loro orgoglio. Ho una mia visione che porto avanti da tanto ed è un principio sancito nella Costituzione, che non può essere usata solo a sprazzi. Io sono per il recupero, per l'attività riabilitativa, non è il momento dei giudizi, ma della comprensione, capire la fragilità e la debolezza di questi ragazzi”.