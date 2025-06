Falso allarme in Nazionale per Ranieri: paura rientrata in breve tempo. Il capitano viola è già sulla via del recupero

Rientrano in breve le condizioni di apprensione per il difensore centrale della Fiorentina Luca Ranieri. Al suo esordio assoluto in Nazionale Italiana contro la Moldova, condito da una traversa colpita, si è infortunato in un duro scontro di gioco: “Spero di essere pronto per il ritiro”, così aveva detto a caldo. Ma la paura è passata.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Ranieri sarà tranquillamente a disposizione di Stefano Pioli fin dall'inizio del ritiro della Fiorentina. Le immagini del capitano viola in vacanza hanno mostrato la fasciatura elastica che tiene al ginocchio, ma l'entità del problema è meno grave del previsto e il recupero procede spedito.