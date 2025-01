Kouame è solo la seconda scelta del Cagliari e per la Fiorentina monetizzare con lui e Ikoné è un'impresa titanica

Non sarà facile trovare pretendenti per Christian Kouame e Jonathan Ikoné ma soprattutto pretendenti disposte a spendere per i due calciatori viola. L'ivoriano ad esempio, è solo la seconda scelta del Cagliari per l'attacco, secondo Tuttosport, perché i sardi preferirebbero l'ex Cremonese Dessers. E in ogni caso, si parlerebbe di prestito. Qualche chance in più, magari all'estero, per Ikoné che però deve convincersi a valutare anche campionati di secondo livello. Per la Fiorentina un piccolo ostacolo, considerato che dei soldi sono già arrivati da Quarta, ma a lungo andare due elementi che rischiano di rimanere a carico, specie dopo il recente rinnovo di Kouame.