Era un po' nell'aria ma la questione ora è ufficiale: il Lione non potrà fare mercato in entrata in questo mese di gennaio. Ieri il club francese ha incontrato la Federcalcio transalpina per ottenere una riduzione della pena già inflitta a novembre e che riguarda l'inibizione dal mercato appunto, con la possibile retrocessione automatica se entro fine stagione la situazione finanziaria non sarà ristabilita.

Tutto ciò comporta quindi l'impossibilità di puntare Luiz Henrique, che il presidente Textor si sarebbe voluto vendere, essendo proprietario sia del Lione che del Botafogo. “Il giocatore dovrà scegliere tra la Fiorentina o alcuni club della Premier League”, riportano i media brasiliani.