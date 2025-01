Luiz Henrique tra intermediari e pretendenti: la Fiorentina resta ferma a 20 milioni ma il Botafogo è rigido e i tempi... si allungano

Non si è scelta un obiettivo facile la Fiorentina per questo mercato di gennaio perché Luiz Henrique è sicuramente uno dei nomi più in voga del calcio brasiliano, il che ha attirato pretendenti e complicazioni. Come riporta La Nazione, il club viola è fermo all'offerta da 20 milioni dei giorni scorsi ma il Botafogo continua a chiederne 30 e i vari (sempre molteplici) intermediari stanno cercando di ridurre il gap, un'impresa di certo non semplice.

Oltretutto per affari di questo tipo il mese di gennaio è sempre rischioso perché i tempi sono più stretti e spesso si rischia di andare per le lunghe, pregiudicandosi magari altre occasioni. Più sullo sfondo poi per Luiz Henrique, anche la possibile tentazione della Premier, se pur in assenza di richieste dai club di vertice.