Folorunsho colma finalmente il buco rimasto a centrocampo ma nel motore servono altri giri: la Fiorentina ha un doppio interesse a Monza

E' arrivato finalmente a Firenze, dopo una mini novella dello stento, Michael Folorunsho che alla fine il Napoli ha lasciato partire dopo un po' di resistenza. Sarà lui a colmare il vuoto lasciato da Edoardo Bove e a poterne interpretare lo stesso ruolo, ma non solo. Alla Fiorentina però non basta, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, perché a centrocampo il motore ha bisogno di un bel po' di giri e allora gli occhi su Monza non ci vanno solo per Pablo Marì.

Un altro ragazzo tenuto d'occhio dal club viola è Warren Bondo, classe 2003, alla terza stagione in Brianza e per il quale Galliani vorrebbe 15 milioni di euro. Una cifra però trattabile se soprattutto il francese spingerà per lasciare Monza: dopo la sfida di lunedì sera l'asse di mercato, già caldo, potrebbe incendiarsi.