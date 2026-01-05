Nicolato: "Kean ha una gamba di livello internazionale. Parisi? Non mi stupisce, ha già dimostrato che..."

Paolo Nicolato, ex ct dell’Italia U21, ha parlato a Radio Bruno intervenendo sulla situazione in casa Fiorentina e su alcuni giocatori a disposizione di Vanoli.

Le parole di Nicolato

“La Fiorentina ha allenatori di ottimo livello, sia quello attuale che quello che c’era prima: Vanoli lo conosco ed è della mia città, ha fatto la sua gavetta, ha dimostrato le sue qualità. Certe volte le situazioni sono difficili da spiegare, ma bisogna adattarsi”.

Sui singoli

"Kean ha qualità incredibili dal punto di vista fisico, ha una gamba di livello internazionale e una volta messo nelle condizioni giuste garantisce pericolosità. Lo scorso ha fatto qualcosa di incredibile e non è facile avere continuità. Parisi non mi stupisce perché è sveglio e intelligente. Ha fatto una lunga strada e ha qualità tecnica, è aggressivo. Nel calcio moderno ti viene richiesto di essere duttile e lui non ha problemi su questo. Anche in nazionale lo ha dimostrato”.