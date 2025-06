Il giornalista de La Repubblica Maurizio Moscatelli è intervenuto a Radio Bruno, per toccare alcuni temi di casa Genoa che coinvolgono la Fiorentina, tra cui naturalmente quello legato ad Albert Gudmundsson.

‘Gilardino a Genova ha fatto benissimo prima dell’esonero, Vieira…'

“Gilardino ha un contratto fino al 30 giugno 2026 col Genoa, quindi dovrebbe rescindere per approdare ad una nuova squadra. Su di lui ci oltre alla Fiorentina ci sono Cremonese e Palermo, è un tecnico con un anno e mezzo di esperienza in Serie A. È giovane, ha lasciato un ottimo ricordo a Genova, poi ha avuto una serie di sfortune con i problemi fisici dei calciatori, e ciò ha pesato. Vieira ha portato serenità e tranquillità in un momento complicato a livello societario. Ha portato il Genoa alla salvezza con ampio anticipo, mesi prima. Negli ultimi mesi c’è stata una narrazione su un suo presunto futuro in bilico, in realtà l’intenzione è quella di restare al Genoa e sta già lavorando per il futuro, sembra difficile non sia ancora l’allenatore rossoblù”.

‘Il futuro di Gudmundsson? Non resterebbe al Genoa, la Fiorentina…’

"Gudmundsson con Gilardino è esploso trascinando il Genoa in A e poi ha fatto la differenza facendo impazzire i tifosi, ed è per questo che la Fiorentina ci si è avventata. Col gioco di Gilardino potrebbe veramente fare bene, anche se al Genoa ha fatto meglio senza una punta ingombrante come Retegui. Futuro in viola? Basta pagare. Non ci sono stati i presupposti per lo scatto dei bonus, la Fiorentina lo pagherebbe circa 25 milioni. Il Genoa lo riaccoglierebbe ma non credo rimarrebbe, per una serie di ragioni, e cederlo non sarebbe complicato. La piazza genoana si sarebbe aspettata qualcosa di diverso, la realtà è che a lui il contratto offerto dalla Fiorentina ha fatto molta gola".