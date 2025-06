Durante il consiglio comunale di Firenze ha parlato Massimo Sabatini, della lista civica Eike Schmidt, si è rivolto all'assessora allo Sport Letizia Perini in un question time così intitolato: “Disponibilità di ACF Fiorentina per il completamento dei lavori di restauro dello stadio Artemio Franchi”.

Parla così Massimo Sabatini

“Il tema dei lavori al Franchi sarà l'argomento dell'estate, chiediamo i tempi da marzo. Anche la Fiorentina ha detto di non poter decidere non avendo aggiornamenti in tal senso, senza conoscere le date certe. Come funzionerà la gestione del cantiere? C'è il timore di perdere i finanziamenti privati oltre a quelli pubblici? Sono allo studio delle tempistiche di concessione precise?".

La risposta di Perini

“Mi preme ricordare che nel mese di marzo è stato possibile affidare l'incarico della redazione della perizia di variante, da lì è partita la proposta di variante, che è stata predisposta in tempi molto celeri, vista anche l'entità dello sviluppo della progettazione. I lavori si stanno concentrando sulla Curva Fiesole e sulla Maratona. Si arriverà alla definizione di un cronoprogramma solo nel momento in cui sarà approvata la progettazione esecutiva dei lavori. La variante è sostanziosa rispetto all'idea iniziale sui lavori, si è dovuto nuovamente convocare la Conferenza dei Servizi, ora in fase conclusiva. I posti per la stagione 25-26? Resterà invariato a 24.700. Stiamo lavorando affinchè nei mesi estivi la ditta possa lavorare più velocemente possibile avendo tutto lo stadio a disposizione. Nei prossimi mesi saranno realizzate le strutture di elevazione e posate le gradinate, vedremo cambiamenti importanti. Il cantiere è importantissimo per la città".

“La città non sa niente, come si fa ad andare avanti così? I lavori sono già in ritardo di 4 mesi. La risposta è insoddisfacente sotto tanti punti di vista, alcune questioni non sono state nemmeno considerate. Nessuno capisce i tempi e con quali si andrà avanti”. La successiva replica di Sabatini.