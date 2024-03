La Nazione: Beltran, la guerra e poi la pace

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Le alternative alla riscossa". A pagina 4 in taglio alto: "Grinta, cuore e panchina. La rincorsa parte da qui". In taglio basso: "Dopo Beltran è scoppiata la pace coi giallorossi". A pagina 5 in taglio alto: “La prevendita con la Roma va spedita. Quota 30mila si avvicina per il sold out” e poi: "Ranieri ’studia’ da leader. Con Jack scintille positive". Di spalla: "Nzola sceglie il sorriso. Il gol non è vendetta". A pagina 7: "Barak, il bravo ragazzo si riprende il passato. Quanti ricordi per quella corsa sotto la curva".