Il giornalista Luigi Garlando, sul canale YouTube de La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell'ottimo momento della Fiorentina, soffermandosi su Raffaele Palladino e non solo.

‘Palladino è andato oltre le aspettative’

“Non vedo tantissimo Gasperini in Palladino, anche se qualcosa di sicuro ha imparato. Palladino sa tirarsi indietro se serve, la Fiorentina ha segnato il 2-0 a Como due minuti dopo aver tolto 2 esterni offensivi e aver inserito Martinez Quarta. Palladino non è il ragazzo che vuole dire ‘avesse vi insegno io, faccio il Pep dei poveri’. È andato oltre le aspettative anche se a Monza aveva fatto molto bene, ha disegnato una bella squadra, razionale. Mi piace anche nella comunicazione, è in gamba”.

‘La Fiorentina non ha preso gol in 5 partite in trasferta’

“Sono 5 trasferte di fila senza prendere gol per la Fiorentina: la vittoria fuori casa ti dà il metro della personalità, vincere tra la gente calda di Firenze è più facile. Era dal 1960 che non vinceva 7 partite di fila la Fiorentina, ha fatto più punti di tutti in trasferta assieme all'Inter e domenica sarà una bella partita. Vedo comunque i viola dietro alla Lazio nella classifica finale, la Fiorentina però ha giovani interessanti come Bove, Comuzzo e Kean”.