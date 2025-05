Il rinnovo di Dodô non si sblocca e sempre più squadre si affacciano alla finestra. Intanto la Fiorentina fissa il prezzo

La situazione legata al rinnovo contrattuale di Dodô sta diventando sempre più ingarbugliata. Il terzino destro brasiliano, fresco di pre-convocazione con la Seleçao, ha un contratto con la scadenza a giugno 2027. Entrambe le parti sembravano convinte di prolungare l'accordo (si parlava di prolungare fino al 2030), ma qualcosa si è rotto, e senza il rinnovo il terzino potrebbe salutare Firenze già quest'estate.

Le big europee interessate

La stagione di Dodô è stata a dir poco positiva. Quasi sempre uno dei migliori in campo per la Fiorentina, si è dimostrato un valore aggiunto per la squadra. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse anche di alcune big europee. Se la voce dell'interessamento del Barcellona è da un po' nell'aria, quella che vede il Liverpool desideroso di acquistare il brasiliano invece è di poche ore fa. La squadra di Arne Slot deve sostituire il partente, in direzione Real Madrid, Alexander Arnold ed ha individuato proprio in Dodô il profilo adatto a prenderne il posto.

La Fiorentina fissa il prezzo

La Fiorentina, di fronte alla avance di club di questa importanza, cerca di correre ai ripari fissando il prezzo per il cartellino di Dodô. Per strappare il brasiliano alla squadra viola ci vorranno 35 milioni fra parte fissa e bonus. Una cifra sicuramente elevata, ma alla portata di club di questa caratura. Lo riporta tuttomercatoweb.com.