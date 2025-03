L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola: “Avrei evitato volentieri questa sosta, perché do molta importanza all'atteggiamento dei singoli. Ed erano arrivate due belle vittorie. Retegui ed Ederson out? Sono sicuramente assenze pesanti, forse Ederson ancora di più perché in campo può fare tutto. Un centrocampista molto determinante. Retegui, invece, a volte sparisce dal campo se le cose non vanno bene”.

“Tanto dipenderà dalla Fiorentina. Non vedo un'identità chiara”

E aggiunge: “Tanto dipenderà da come si comporterà la Fiorentina, dopo una stagione di alti e bassi. Palladino ha sempre cercato di seguire le caratteristiche di chi affronta, ma non vedo un'identità chiara”.

“Pablo Marì è il più lento della difesa, ok a tre ma…”

Su Pablo Marì: “Non mi pare che sappia marcare bene, perché è sempre andato in difficoltà con un centravanti di alto livello. Difesa a tre? Vero che è il più adatto, però credo anche che serva tanta velocità nelle manovre di questa squadra e lui è il più lento”.