Durante la sua intervista a Fiorentinanews.com durante Hangover Viola, il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato anche di Palladino e di De Gea.

‘Palladino deve essere confermato sulla panchina viola’

“Non cambierei mai Palladino. Avevo l’estate scorsa una grande preferenza, che era Maurizio Sarri, ma per un vecchio litigio con Barone che non lo volle far parlare con Commisso non verrà alla Fiorentina. Lo screzio persiste, inutile che la Fiorentina smentisca. Palladino era il migliore da prendere a quel punto, ha scelto Firenze avendo buon intuito. Ha fatto qualche errore, ci ha messo un po’ troppo a scegliere era formazione. Nonostante alcune partite perse, la Fiorentina è messa abbastanza bene ed ha speranze di centrare le coppe. Per me Palladino deve essere l’allenatore della Fiorentina anche l’anno prossimo”.

‘De Gea è un portiere di livello mondiale e non si può perdere’

“La Conference League mi piace ed avere un impegno infrasettimanale è da giocatori veri. Ci si allena poco, o meglio, ci si allena giocando. Bisogna gestirsi al meglio ma è fantastico scendere in campo ogni tre giorni, e la Fiorentina ha giocatori forti che possono farlo. De Gea non è giovane all’anagrafe ma in campo è giovanissimo. Portiere di livello mondiale, onore a chi l’ha trovato svincolato. Va tenuto, non si può perdere. De Gea conosceva i propri mezzi ed è venuto qui sicuro di non deludere, c’erano tanti scettici, io assolutamente no. Non avrei mai fatto giocare Terracciano col Panathinaikos, è un dodici, il titolare è un altro. Terracciano va bene per quello, è un grande dodici… ma se c’è De Gea devi fare il dodici”.