Pecci: "Italiano ha imparato a vincere subendo. La Fiorentina può fare risultato anche senza grandi prestazioni mentre il Torino..."

Intervistato da La Stampa, il doppio ex di Fiorentina e Torino Eraldo Pecci ha parlato sotto vari aspetti delle due compagini: "Un aiuto dal mercato? Non ci sono più i campioni, abbordabili, di una volta che arrivano e cambiano la forza di una squadra. Il Toro deve crescerli in casa i suoi Junior, perché raramente il mercato fa la differenza: al Napoli l’anno scorso è andata bene".

La svolta di Italiano

Prosegue: "La svolta deve arrivare da dentro per creare i meccanismi giusti. E la giusta mentalità. Italiano fino all’anno scorso amava attaccare, adesso invece ha imparato a vincere subendo. L’allenatore della Fiorentina ha detto che il risultato è la cosa più importante e che si può fare risultato anche senza una grande prestazione. Forse è proprio questa la strada. Il Toro deve badare al sodo. Essere più concreto".